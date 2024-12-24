У Стефа Карри 10 очков при 2 из 13 с игры в матче с «Пэйсерс». «Уорриорз» потерпели 4-е поражение в последних пяти встречах

Стефен Карри провалил матч с «Индианой».

Лидер «Голден Стэйт » набрал лишь 10 очков за 35 минут при 2 из 13 с игры (2 из 9 из-за дуги).

Первое попадание с игры далось 2-кратному MVP НБА на последней минуте третьей четверти. Он смазал 3-очковый, который мог вывести «воинов» вперед за 47 секунд до финальной сирены.

«Уорриорз» уступили со счетом 105:111, это 4-е поражение команды в последних пяти встречах.