У Стефа Карри 10 очков при 2 из 13 с игры в матче с «Пэйсерс». «Уорриорз» потерпели 4-е поражение в последних пяти встречах
Стефен Карри провалил матч с «Индианой».
Лидер «Голден Стэйт» набрал лишь 10 очков за 35 минут при 2 из 13 с игры (2 из 9 из-за дуги).
Первое попадание с игры далось 2-кратному MVP НБА на последней минуте третьей четверти. Он смазал 3-очковый, который мог вывести «воинов» вперед за 47 секунд до финальной сирены.
«Уорриорз» уступили со счетом 105:111, это 4-е поражение команды в последних пяти встречах.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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