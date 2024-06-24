«Филадельфия» и «Новый Орлеан» возглавляют пятерку команд с самым важным межсезоньем по версии Тима Леглера
Тим Леглер выбрал пятерку команд с большими задачами в межсезонье.
«Индиана ближе, чем они ожидали. У них два игрока на максимальном контракте. Теперь им нужно думать о комплектации ростера. Их ждут решения по Оби Топпину, Ти Джей Макконнеллу.
«Лейкерс» поменяли главного тренера. Карьера Леброна Джеймса подходит к завершению. Им нужно попытаться выиграть еще раз, несмотря на недостаток активов.
«Голден Стэйт» ждут важные решения. Мы не знаем, что случится с Клэем Томпсоном. Команда приближается к финалу своего жизненного цикла. Нужно оставаться конкурентными, пока идет эра Стефа Карри.
«Новый Орлеан» окончил сезон на скверной ноте. Травма Зайона Уильямсона не дала им показать себя. Брэндон Ингрэм не оправдывает ожидания. Может ли команда Зайона войти в список новых лидеров конференции?
«Филадельфия» для меня на первом месте. У них самая доминирующая сила в нападении в лиге в лице Джоэла Эмбиида. Есть вторая звезда. Похоже, что они находятся на расстоянии одного игрока от «Бостона». Кто это может быть? Нужно сделать правильный выбор», – заключил аналитик ESPN.
Топ-5 команд с самым важным межсезоньем:
1. «Филадельфия».
2. «Новый Орлеан».
3. «Голден Стэйт».
4. «Лейкерс».
5. «Индиана».