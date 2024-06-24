«Филадельфия» и «Новый Орлеан» возглавляют пятерку команд с самым важным межсезоньем по версии Тима Леглера

Тим Леглер выбрал пятерку команд с большими задачами в межсезонье.

«Индиана ближе, чем они ожидали. У них два игрока на максимальном контракте. Теперь им нужно думать о комплектации ростера. Их ждут решения по , .

«Лейкерс» поменяли главного тренера. Карьера Леброна подходит к завершению. Им нужно попытаться выиграть еще раз, несмотря на недостаток активов.

«Голден Стэйт» ждут важные решения. Мы не знаем, что случится с . Команда приближается к финалу своего жизненного цикла. Нужно оставаться конкурентными, пока идет эра .

«Новый Орлеан» окончил сезон на скверной ноте. Травма Зайона Уильямсона не дала им показать себя. Брэндон Ингрэм не оправдывает ожидания. Может ли команда Зайона войти в список новых лидеров конференции?

«Филадельфия» для меня на первом месте. У них самая доминирующая сила в нападении в лиге в лице Джоэла Эмбиида. Есть вторая звезда. Похоже, что они находятся на расстоянии одного игрока от «Бостона». Кто это может быть? Нужно сделать правильный выбор», – заключил аналитик ESPN.

Топ-5 команд с самым важным межсезоньем:

1. «Филадельфия».

2. «Новый Орлеан».

3. «Голден Стэйт».

4. «Лейкерс».

5. «Индиана».