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Тайриз Халибертон о 0 из 8 с игры: «Виноват Стеф Карри. Он убедил меня попробовать дневной сон перед матчем»

Тайриз Халибертон в шутку обвинил Стефена Карри в своей неудачной игре.

«Честно говоря, я виню в этом Стефа, потому что он убедил меня попробовать дневной сон перед игрой. Я сказал ему, что не сплю, а он сказал попробовать, а после игры отправить ему сообщение о результате.

Так что он скоро получит от меня сообщение. Больше никаких снов перед игрой у Тайриза», – сказал разыгрывающий «Индианы».

В недавнем матче против «Нью-Йорка» Халибертон не набрал ни одного очка, смазав все 8 бросков с игры (0 из 7 из-за дуги).

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Yahoo! Sports
logoГолден Стэйт
logoИндиана
logoНБА
logoСтефен Карри
logoТайриз Халибертон
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