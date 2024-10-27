Тайриз Халибертон о 0 из 8 с игры: «Виноват Стеф Карри. Он убедил меня попробовать дневной сон перед матчем»

Тайриз Халибертон в шутку обвинил Стефена Карри в своей неудачной игре.

«Честно говоря, я виню в этом Стефа , потому что он убедил меня попробовать дневной сон перед игрой. Я сказал ему, что не сплю, а он сказал попробовать, а после игры отправить ему сообщение о результате.

Так что он скоро получит от меня сообщение. Больше никаких снов перед игрой у Тайриза », – сказал разыгрывающий «Индианы».

В недавнем матче против «Нью-Йорка» Халибертон не набрал ни одного очка, смазав все 8 бросков с игры (0 из 7 из-за дуги).