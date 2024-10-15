25 лучших игроков НБА перед сезоном-24/25

Строго говоря, это не топ-25, а топ-23. Последний игрок, относительно присутствия которого не может быть никаких сомнений – это Бэм Адебайо, участник почти трех финалов НБА за последние пять лет. На две остальные позиции претендуют три группы исполнителей, поставить между которыми четкую отсечку невозможно.

В первой из них – всего один человек. Это Руди Гобер, чья узкая специализация выводит его за скобки подобных упражнений. Колоссальное влияние француза бесспорно и в данный момент подтверждается не только аналитически: его присутствие сделало «Миннесоту» лучшей защитой НБА, позволило претендовать на первую позицию на Западе, завалить действующего чемпиона и выйти в финал конференции впервые за 20 лет.

Однако он слишком неформатная звезда, звезда одной половины, которая к тому же – в силу особенности происходящего на этой самой половине – в некоторых ситуациях становится проблемой для своей команды.

Если все это обсуждать, можно до вечера не разойтись.

Во второй – группа маленьких креативщиков, каждый из которых может оказаться лучше других в конкретный день и каждый из которых не так чтобы сильно отличается от коллег по дистанции. Распределяются они примерно в таком порядке:

● Деаарон Фокс (26,6 очка, 5,6 передачи, 4,6 подбора, 2,0 перехвата, 47% с игры, 37% из-за дуги, 74 матча) еще больше прибавил в продуктивности и прокачал бросок до 37% при 8 попытках с игры, но больше не сделал «Сакраменто» сенсационным и не завел его в плей-офф;

● Тайриз Макси (25,9 очка, 6,2 передачи, 3,7 подбора, 1,0 перехвата, 45% с игры, 37% из-за дуги, 70 матчей) получил приз «Прогресс сезона», но не особенно существенно замедлил падение «Филадельфии» в пропасть, когда выбыл Джоэл Эмбиид;

● Дэмиан Лиллард (24,3 очка, 7,0 передачи, 4,4 подбора, 1,0 перехвата, 42% с игры, 35% из-за дуги, 73 матча) боялся тренироваться прошлым летом, попал в новые условия, не приспособился к пик-н-роллу с Яннисом, взорвал защиту «Бакс» и, похоже, сам осознал собственную переоцененность;

● Кайри Ирвинг (25,6 очка, 5,2 передачи, 5 подбора, 1,3 перехвата, 59% с игры, 41% из-за дуги, 58 матчей) напомнил о том, что в здравом уме и твердой памяти (а также когда здоров) остается одной из лучших вспомогательных опций в истории – легко уходящей в тень, но потом возвращающейся из него со смертоносными отрезками космической эффективности.

Третья – это группа специфических «больших». Все они априори становятся фундаментальными исполнителями для своих команд, но как раз из-за этого у их команд не самый прочный фундамент.

● Домантас Сабонис (19,4 очка, 13,7 подбора, 8,2 передачи, 0,9 перехвата, 0,6 блока, 82 матча) продолжает вот этот бейсбольный эксперимент в НБА: выдает грандиозные цифры по подборам и по передачам, но играть с таким центровым в баскетбол – это тупо небезопасно для жизни;

● Карл-Энтони Таунс (21,8 очка, 8,3 подбора, 3 передачи, 0,7 перехвата, 0,7 блока, 50% с игры, 42% из-за дуги, 62 матча) не без проблем, но занял важную нишу в одной из топовых команд лиги – уступил место лидера Эдвардсу, вписался в нападение рядом с Гобером. Провел такой сезон, который сгладил почти все дефекты, но потом разом обнажил их из-за не самой красивой концовки: сбивался на дальние в серии с «Далласом» и был проблемой в защите. Настолько, что «волки» решили его поскорее спихнуть;

● Чет Холмгрен (16,5 очка, 7,9 подбора, 2,4 передачи, 0,6 перехвата, 2,3 блока, 53% с игры, 37% из-за дуги, 82 матча) провел близкий к гениальному первый сезон и легко котируется выше двух предыдущих товарищей не только из-за надежды на неминуемый прогресс, но из-за того, что стал ключевым элементом защиты «Тандер» и одновременно полностью изменил динамику нападения. Концовку тоже немного испортил, но, скорее, тем, что Холмгрена невозможно представить даже второй опцией в атаке, невозможно представить в роли первой звезды;

● Паоло Банкеро (22,6 очка, 6,9 подбора, 5,4 передачи, 0,9 перехвата, 0,6 блока, 46% с игры, 34% из-за дуг, 80 матчей) как раз берет именно этим – трехочковый пока задерживается, но он постепенно превращается в такую массивную версию Леброна Джеймса, умудряясь топтать чужие защиты в пространстве из нулевых.

Пусть же в топ-25 войдут лучшие парни из этих двух групп.

Фото: Gettyimages.ru /Francois Nel