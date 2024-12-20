«Гонка за MVP». Никола Йокич остается лидером, Лука Дончич поднялся на 4-е место по версии NBA.com

НБА обновила «Гонку за MVP» сезона-2024/25, лидер – Никола Йокич .

Центровой «Денвера » остается в тройке лидеров по очкам, подборам и передачам. К нему приближается идущий вторым форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо . Защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер провел один из худших матчей сезона в финале Кубка НБА и остается на 3-м месте.

К лидерам подобрался защитник «Далласа » Лука Дончич . В декабре словенец набирает 30,8 очка, 10,7 подбора и 9,3 передачи в среднем за матч, реализуя 52% бросков с игры и 43% трехочковых.

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