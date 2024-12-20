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«Гонка за MVP». Никола Йокич остается лидером, Лука Дончич поднялся на 4-е место по версии NBA.com

НБА обновила «Гонку за MVP» сезона-2024/25, лидер – Никола Йокич .

Центровой «Денвера» остается в тройке лидеров по очкам, подборам и передачам. К нему приближается идущий вторым форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо. Защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер провел один из худших матчей сезона в финале Кубка НБА и остается на 3-м месте.

К лидерам подобрался защитник «Далласа» Лука Дончич. В декабре словенец набирает 30,8 очка, 10,7 подбора и 9,3 передачи в среднем за матч, реализуя 52% бросков с игры и 43% трехочковых.

Топ-10:

  1. Никола ЙокичДенвер», предыдущее место – 1);

  2. Яннис Адетокумбо («Милуоки», 2);

  3. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», 3);

  4. Лука Дончич («Даллас», 6);

  5. Джейсон ТейтумБостон», 4);

  6. Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк», 5);

  7. Энтони Дэвис («Лейкерс», 7);

  8. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио», 9);

  9. Трэй Янг («Атланта», 10);

  10. Тайлер Хирро («Майами»).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
logoТайлер Хирро
logoАтланта
logoЭнтони Дэвис
logoСан-Антонио
logoНикола Йокич
logoЛука Дончич
logoЛейкерс
logoДаллас
logoКарл-Энтони Таунс
logoНБА
logoБостон
logoЯннис Адетокумбо
logoОклахома-Сити
logoДенвер
logoВиктор Вембаньяма
logoМилуоки
logoДжейсон Тейтум
logoШэй Гилджес-Александер
logoМайами
logoНью-Йорк
logoТрэй Янг
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