«Гонка за MVP». Никола Йокич остается лидером, Лука Дончич поднялся на 4-е место по версии NBA.com
Центровой «Денвера» остается в тройке лидеров по очкам, подборам и передачам. К нему приближается идущий вторым форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо. Защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер провел один из худших матчей сезона в финале Кубка НБА и остается на 3-м месте.
К лидерам подобрался защитник «Далласа» Лука Дончич. В декабре словенец набирает 30,8 очка, 10,7 подбора и 9,3 передачи в среднем за матч, реализуя 52% бросков с игры и 43% трехочковых.
Топ-10:
Никола Йокич («Денвер», предыдущее место – 1);
Яннис Адетокумбо («Милуоки», 2);
Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», 3);
Лука Дончич («Даллас», 6);
Джейсон Тейтум («Бостон», 4);
Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк», 5);
Энтони Дэвис («Лейкерс», 7);
Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио», 9);
Трэй Янг («Атланта», 10);
Тайлер Хирро («Майами»).
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