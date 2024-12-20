Никола Йокич, Шэй Гилджес-Александер и Яннис Адетокумбо – в Топ-3 претендентов на MVP по результатам предварительного опроса ESPN
ESPN провел первый неофициальный опрос по претендентам на награду MVP НБА.
В предварительном опросе по результатам первого этапа чемпионата участвовали представители прессы.
Топ-7:
Никола Йокич («Денвер»);
Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»);
Яннис Адетокумбо («Милуоки»);
Джейсон Тейтум («Бостон»);
Лука Дончич («Даллас»);
Донован Митчелл («Кливленд»);
Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк»).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, NBA on ESPN
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