«Вашингтон» намерен обменять Кайла Кузму перед дедлайном

«Вашингтон» хочет найти новую команду для одного из своих лидеров.

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, «Уизардс» намерены обменять форварда Кайла Кузму перед дедлайном. Отмечается, что Кузма хочет перейти в другую команду на фоне перестройки в «Вашингтоне ». В лиге считают, что форвард интересен «Далласу ». 29-летний Кузма набирает 15,8 очка за игру.