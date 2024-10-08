Кайл Кузма: «Если бы перешел в «Даллас», он бы не стал тем, кем он стал»

Кайл Кузма не жалеет о том, что отклонил предложение «Далласа» в прошлом сезоне.

«Абсолютно не жалею. «Мэверикс» стали теми, кем они стали, во многом благодаря приобретению еще одного центрового и форварда. Если бы я перешел в «Далласа », этого бы не произошло, они бы не получили двух эффективных игроков.

Посмотрите на команду, которая выиграла чемпионат. Это была не команда с тремя или четырьмя игроками, это была команда с шестью или семью очень хорошими игроками — Джейленом Брауном, Джейсоном Тейтумом, Дерриком Уайтом, Дрю Холидэем, Кристапсом Порзингисом, Элом Хорфордом. «Далласу» нужны были еще игроки», – сказал форвард «Вашингтона ».