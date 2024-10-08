Кайл Кузма: «Если бы перешел в «Даллас», он бы не стал тем, кем он стал»
Кайл Кузма не жалеет о том, что отклонил предложение «Далласа» в прошлом сезоне.
«Абсолютно не жалею. «Мэверикс» стали теми, кем они стали, во многом благодаря приобретению еще одного центрового и форварда. Если бы я перешел в «Далласа», этого бы не произошло, они бы не получили двух эффективных игроков.
Посмотрите на команду, которая выиграла чемпионат. Это была не команда с тремя или четырьмя игроками, это была команда с шестью или семью очень хорошими игроками — Джейленом Брауном, Джейсоном Тейтумом, Дерриком Уайтом, Дрю Холидэем, Кристапсом Порзингисом, Элом Хорфордом. «Далласу» нужны были еще игроки», – сказал форвард «Вашингтона».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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