«Бакс», «Уорриорз», «Лейкерс» и «Кавальерс» в списке команд, которые интересуются Кайлом Кузмой

Кайл Кузма пользуется большим интересом клубов уровня плей-офф.

За форвардом «Вашингтона » (29 лет, 206 см) следят «Бакс», «Уорриорз», «Лейкерс », «Кавальерс», «Хит» и «Кингз».

В 12 матчах сезона Кайл набирает 15,8 очка, 5,6 подбора и 1,9 передачи за игру.