«Бакс», «Уорриорз», «Лейкерс» и «Кавальерс» в списке команд, которые интересуются Кайлом Кузмой
Кайл Кузма пользуется большим интересом клубов уровня плей-офф.
За форвардом «Вашингтона» (29 лет, 206 см) следят «Бакс», «Уорриорз», «Лейкерс», «Кавальерс», «Хит» и «Кингз».
В 12 матчах сезона Кайл набирает 15,8 очка, 5,6 подбора и 1,9 передачи за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: HoopsHype
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости