«Вашингтон» попытается обменять Кайла Кузму перед дедлайном

«Уизардс» намерены обменять Кайла Кузму.

Ожидается, что «Вашингтон » выставит форварда на рынок обменов перед дедлайном в феврале.

В нынешнем сезоне Кузма набирает 17,4 очка, 6,3 подбора и 2,0 передачи в среднем за матч, показывая самый низкий в карьере TS% - 48,3.

У 29-летнего форварда нисходящий контракт, который действует до конца сезона-2026/27.