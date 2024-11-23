«Вашингтон» попытается обменять Кайла Кузму перед дедлайном
«Уизардс» намерены обменять Кайла Кузму.
Ожидается, что «Вашингтон» выставит форварда на рынок обменов перед дедлайном в феврале.
В нынешнем сезоне Кузма набирает 17,4 очка, 6,3 подбора и 2,0 передачи в среднем за матч, показывая самый низкий в карьере TS% - 48,3.
У 29-летнего форварда нисходящий контракт, который действует до конца сезона-2026/27.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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