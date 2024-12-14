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«Голден Стэйт», «Портленд», «Сакраменто», «Индиана» и «Детройт» интересуются Кайлом Кузмой

Кайл Кузма интересен нескольким клубам НБА.

Как информирует обозреватель Clutch Points Бретт Сигел, «Голден Стэйт», «Портленд», «Сакраменто», «Индиана» и «Детройт» входят в список команд, проявивших интерес к форварду «Вашингтона».

«Хотите верьте, хотите нет, но Кузма в действительности востребован на рынке как игрок второго плана, который доказал, что временами может возглавлять атаку своей команды», – отмечает журналист.

Средние показатели 29-летнего Кузмы в текущем сезоне – 15,8 очка и 5,6 подбора за игру.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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возможные переходы
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