0

Алекс Пойтресс: «Лига ВТБ – сложная лига. Тут каждая команда может создать тебе проблем»

Алекс Пойтресс заявил, что в Лиге ВТБ каждый соперник опасен.

— Как бы вы оценили свою игру и в целом выступление «Зенита» в этом регулярном сезоне?

— Свою игру оценю как нормальную. Всегда есть куда расти. Знаете, как игрок, вы просто хотите становиться лучше с каждым днем. А затем, когда мы приблизимся к плей-офф, и когда игры действительно будут иметь сверхважное значение, вы захотите играть в свой лучший баскетбол. Что касается команды, я думаю, что мы выступаем хорошо. Позади половина сезона, и мы делим первое место в регулярке. Теперь надо сделать так, чтобы по итогам второй половины мы были первыми. Но самое главное, это конечно плей-офф. С нетерпением жду начала игр на вылет.

— Какую победу в этом сезоне вы можете назвать самой запоминающейся? Над ЦСКА в Петербурге?

— Я бы не сказал, что победа над ЦСКА была самой памятной. Отвечу банально: каждая победа памятна, потому что это сложная лига. Тут каждая команда может создать тебе проблем. Возьмем сегодняшний матч с «Уралмашем». Это команда, которая может навязать борьбу любому топ-клубу в плей-офф. Поэтому нам нужно просто концентрироваться на каждой следующей игре и пытаться набирать как можно больше очков.

— Первая игра после перерыва — выезд на принципиальный матч в Казань (5 января). Это будет особенная игра?

— Да, 100%. Они недавно победили нас на нашем паркете. Так что нам всем предстоит сложная игра. У нас будет мини-отпуск, но надеюсь, что мы придем подготовленными, готовыми к борьбе. Очень хочу еще раз победить в Казани. У них очень сильная передняя линия, так что мне придется выложиться по полной.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЗенит
logoЕдиная лига ВТБ
Алекс Пойтресс
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Хавьер Паскуаль после победы над «Уралмашем»: «Начали третью четверть очень хорошо как в обороне, так и в нападении»
сегодня, 18:28
Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» отыгрался с «-15» и взял верх над ЦСКА, «Зенит» победил «Уралмаш»
34сегодня, 16:31
Сергей Кущенко о матче «Зенит» – УНИКС: «По накалу, по режиссуре, по реакции тренеров – один из лучших в сезоне»
19 декабря, 14:39
Сергей Кущенко: «Клубы и Лига ВТБ стараются организовывать всю необходимую помощь родственникам Яниса Тиммы»
19 декабря, 13:39
Рекомендуем
Главные новости
Джейсон Тейтум – первый игрок «Селтикс» после Лэрри Берда, оформивший трипл-дабл с 40 очками
5 минут назад
ACB. «Валенсия» вырвала победу у «Реала», «Барселона» разгромила «Андорру» и другие результаты
215 минут назад
Виктор Вембаньяма о Матче всех звезд: «Не думаю, что что-то сравнится со старым форматом Восток против Запада»
29 минут назад
Моритц Вагнер выбыл до конца сезона из-за разрыва передней крестообразной связки
440 минут назад
Пэйтон Притчард: «Некоторым командам, возможно, не стоит бросать так много трехочковых, но точно не нам»
4сегодня, 19:15
Стефен Карри разозлился на болельщика, который забрал подаренные кроссовки у ребенка
3сегодня, 19:09Видео
Дрэймонд Грин: «Стив Керр привнес победный менталитет в «Голден Стэйт»
6сегодня, 18:25
«Приходит, делает свою работу и возвращается домой». Мэджик Джонсон сравнил Дрю Холидэя с Джеймсом Уорти
сегодня, 18:16
Гога Битадзе о травме Мо Вагнера: «Мы все молимся за него»
3сегодня, 17:46
Джонатан Куминга сломал кольцо во время разминки и задержал начало матча
5сегодня, 17:05Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Фенербахче» в гостях победил «Бахчешехир», «Тофаш» выиграл у «Тюрк Телекома» и другие результаты
13 минут назад
Чемпионат Франции. «Виллербан» выиграл у «Парижа» и поднялся на 2-е место, «Нанси» встречается с «Бурком»
сегодня, 18:46Live
Хавьер Паскуаль после победы над «Уралмашем»: «Начали третью четверть очень хорошо как в обороне, так и в нападении»
сегодня, 18:28
Анатолий Мещеряков о победе «Локо» над ЦСКА: «При должном настрое можем победить любую команду»
сегодня, 17:32
Уэньин Гэбриэл может заменить Матиаса Лессора в «Панатинаикосе»
сегодня, 16:45
Андрей Ведищев: «Во 2-й четверти позволили ЦСКА набрать всего 9 очков. Это дало нам уверенность»
сегодня, 16:05
Андреас Пистиолис: «Возьми мы на пять подборов на нашем щите больше, «Локо» набрал бы 50 очков с небольшим»
1сегодня, 15:58
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» разобрался с «Марусси», «Панатинаикос» примет «Арис»
сегодня, 15:41Live
Тревион Уильямс стал игроком «Маккаби Тель-Авив»
сегодня, 14:44
Офер Яннай может отказаться от своих проектов, связанных с «Хапоэлем Тель-Авив»
сегодня, 11:59
Рекомендуем