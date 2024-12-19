Сергей Кущенко о матче «Зенит» – УНИКС: «По накалу, по режиссуре, по реакции тренеров – один из лучших в сезоне»
«Когда смотришь такие матчи, как «Зенит» – УНИКС, то понимаешь, насколько вырос уровень баскетбола у команд. Матч по накалу, по режиссуре, по реакции тренеров на каждый рывок соперников – один из лучших в сезоне.
Концовка была абсолютно непредсказуемой, «Зенит» отыграл за последнюю четверть «-12», и несколько раз пытался перевести матч в овертайм. Немного не хватило свежести лидерам для последнего решающего рывка – и Бэйкон (33 очка), и Фрэйзер (17), и Спеллмэн (12) вполне могли забить свой последний бросок. У УНИКСа же выделялся великолепный дуэт Джален Рэйнольдс и Девон Акун-Перселл – на двоих они набрали 50 очков.
При этом глобальные выводы по этому матчу пока делать рано, ближе к плей-офф будет понятно, насколько сильна каждая из команд, претендующая на чемпионство», – сказал президент Единой лиги ВТБ.
Казанский УНИКС обыграл «Зенит» в гостях (79:76) и прервал серию петербургской команды из 12 побед подряд.
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