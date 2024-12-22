Хавьер Паскуаль после победы над «Уралмашем»: «Начали третью четверть очень хорошо как в обороне, так и в нападении»

Хавьер Паскуаль рассказал о победе «Зенита» над «Уралмашем» – 89:79.

«Прежде всего, спасибо всем болельщикам, которые были сегодня здесь. Также поздравляю «Уралмаш » с игрой, в которой нам было очень сложно победить.

Очевидно, это был матч, в котором в первые 20 минут мы не справились ни в защите, ни в нападении. Недостаточно делились мячом и упустили несколько легких бросков, в которых просто нельзя было промахиваться.

Но после перерыва, думаю, мы лучше подошли к игре в защите. Мы начали третью четверть очень хорошо как в обороне, так и в нападении. В конце этого отрезка нам удалось добиться преимущества в 7 очков. А уже в начале последней четверти разрыв достигал 12−13 очков, и мы удержали это преимущество до конца», – сказал главный тренер «Зенита ».