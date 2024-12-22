  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Хавьер Паскуаль после победы над «Уралмашем»: «Начали третью четверть очень хорошо как в обороне, так и в нападении»
0

Хавьер Паскуаль после победы над «Уралмашем»: «Начали третью четверть очень хорошо как в обороне, так и в нападении»

Хавьер Паскуаль рассказал о победе «Зенита» над «Уралмашем» – 89:79.

«Прежде всего, спасибо всем болельщикам, которые были сегодня здесь. Также поздравляю «Уралмаш» с игрой, в которой нам было очень сложно победить.

Очевидно, это был матч, в котором в первые 20 минут мы не справились ни в защите, ни в нападении. Недостаточно делились мячом и упустили несколько легких бросков, в которых просто нельзя было промахиваться.

Но после перерыва, думаю, мы лучше подошли к игре в защите. Мы начали третью четверть очень хорошо как в обороне, так и в нападении. В конце этого отрезка нам удалось добиться преимущества в 7 очков. А уже в начале последней четверти разрыв достигал 12−13 очков, и мы удержали это преимущество до конца», – сказал главный тренер «Зенита».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoЗенит
Хавьер Паскуаль
logoУралмаш
logoЕдиная лига ВТБ
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» отыгрался с «-15» и взял верх над ЦСКА, «Зенит» победил «Уралмаш»
34сегодня, 16:31
Сергей Кущенко о матче «Зенит» – УНИКС: «По накалу, по режиссуре, по реакции тренеров – один из лучших в сезоне»
19 декабря, 14:39
Сергей Кущенко: «Клубы и Лига ВТБ стараются организовывать всю необходимую помощь родственникам Яниса Тиммы»
19 декабря, 13:39
Зенит – Уралмаш где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Единая лига ВТБ 22 декабря
18 декабря, 22:34Пользовательская новость
Рекомендуем
Главные новости
ACB. «Барселона» разгромила «Андорру», «Валенсия» играет с «Реалом» и другие матчи
4 минуты назадLive
Дрэймонд Грин: «Стив Керр привнес победный менталитет в «Голден Стэйт»
122 минуты назад
«Приходит, делает свою работу и возвращается домой». Мэджик Джонсон сравнил Дрю Холидэя с Джеймсом Уорти
31 минуту назад
Гога Битадзе о травме Мо Вагнера: «Мы все молимся за него»
2сегодня, 17:46
Джонатан Куминга сломал кольцо во время разминки и задержал начало матча
3сегодня, 17:05Видео
Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» отыгрался с «-15» и взял верх над ЦСКА, «Зенит» победил «Уралмаш»
34сегодня, 16:31
Джейсон Уитлок: «Кейтлин Кларк навредила НБА»
11сегодня, 16:13
Чарльз Баркли: «Паоло Банкеро к концу сезона войдет в десятку лучших игроков НБА»
4сегодня, 15:38
10 команд НБА связывались с «Бруклином» по поводу Кэма Джонсона
3сегодня, 15:31
НБА. «Сакраменто» примет «Индиану», «Денвер» сыграет в гостях с «Новым Орлеаном»
1сегодня, 15:25
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Виллербан» выиграл у «Парижа» и поднялся на 2-е место, «Нанси» встречается с «Бурком»
1 минуту назадLive
Анатолий Мещеряков о победе «Локо» над ЦСКА: «При должном настрое можем победить любую команду»
сегодня, 17:32
Чемпионат Турции. «Тофаш» выиграл у «Тюрк Телекома», «Бахчешехир» встретится с «Фенербахче» и другие матчи
сегодня, 17:28Live
Уэньин Гэбриэл может заменить Матиаса Лессора в «Панатинаикосе»
сегодня, 16:45
Андрей Ведищев: «Во 2-й четверти позволили ЦСКА набрать всего 9 очков. Это дало нам уверенность»
сегодня, 16:05
Андреас Пистиолис: «Возьми мы на пять подборов на нашем щите больше, «Локо» набрал бы 50 очков с небольшим»
1сегодня, 15:58
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» разобрался с «Марусси», «Панатинаикос» примет «Арис»
сегодня, 15:41Live
Тревион Уильямс стал игроком «Маккаби Тель-Авив»
сегодня, 14:44
Офер Яннай может отказаться от своих проектов, связанных с «Хапоэлем Тель-Авив»
сегодня, 11:59
Тревион Уильямс близок к переходу в «Маккаби Тель-Авив»
2сегодня, 11:32
Рекомендуем