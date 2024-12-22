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Джейсон Уитлок: «Кейтлин Кларк навредила НБА»

Джейсон Уитлок объяснил, как Кейтлин Кларк навредила НБА.

«У НБА нет захватывающих историй. Зайон Уильямсон должен был стать следующей большой звездой. Джа Морэнт носил оружие, ходил в стрип-клуб и захотел стать рэпером больше, чем крутым игроком. Бронни Джеймс — на самом деле их самая захватывающая история, и это провал.

Чего они не могли предвидеть, Кейтлин Кларк навредила НБА. В баскетболе в летние месяцы не происходило ничего интересного, зато все лето мы наблюдали за захватывающей баскетбольной историей о противостоянии Кейтлин Кларк с разгневанными чернокожими женщинами из WNBA.

НБА нечего противопоставить. У них нет истории, которая могла бы составить конкуренцию», – сказал известный спортивный обозреватель.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Джейсона Уитлока в соцсети X
logoКейтлин Кларк
logoДжа Морэнт
logoБронни Джеймс
logoженская НБА
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logoНБА
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