Университет Айова выведет из обращения номер Кейтлин Кларк. Стоимость билетов на матч – самая высокая в истории женского баскетбола
Университет Айова выведет из обращения 22-й номер Кейтлин Кларк.
Университет Айова объявил, что выведет из обращения 22-й игровой номер Кейтлин Кларк 2 февраля. Самый дешевый билет на матч стоит 711 долларов.
На данный момент это самая высокая стоимость билетов в истории женского баскетбола, сообщает TickPick.
Кларк выступала за университет Айова под 22-м номером. Баскетболистка провела за команду четыре сезона (2020–2024). За это время она дважды была признана игроком года и дважды подряд выводила команду в финал NCAA.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт TickPick в соцсети X
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