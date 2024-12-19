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Университет Айова выведет из обращения номер Кейтлин Кларк. Стоимость билетов на матч – самая высокая в истории женского баскетбола

Университет Айова выведет из обращения 22-й номер Кейтлин Кларк.

Университет Айова объявил, что выведет из обращения 22-й игровой номер Кейтлин Кларк 2 февраля. Самый дешевый билет на матч стоит 711 долларов.

На данный момент это самая высокая стоимость билетов в истории женского баскетбола, сообщает TickPick.

Кларк выступала за университет Айова под 22-м номером. Баскетболистка провела за команду четыре сезона (2020–2024). За это время она дважды была признана игроком года и дважды подряд выводила команду в финал NCAA.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт TickPick в соцсети X
logoКейтлин Кларк
университет Айова
logoженская НБА
logoNCAA
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