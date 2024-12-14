Совладелица «Вашингтона» раскритиковала Time: «Когда вы продолжаете выделять одного игрока, это создает неприятные чувства»
Шейла Джонсон раскритиковала журнал Time из-за Кейтлин Кларк.
Журнал Time назвал суперзвезду «Индианы» Кейтлин Кларк спортсменом года.
«Когда вы продолжаете выделять одного игрока, это создает неприятные чувства.
В этом году в женской НБА что-то щелкнуло, и это благодаря драфту игроков, которые пришли в лигу. Это не только Кейтлин Кларк, это также Энджел Риз.
У нас очень много талантливых баскетболисток. Они хотели бы такого же признания. Все началось со спонсорства Nike, которое получила Кейтлин. Есть и другие игроки, которые говорят: «А как насчет нас?» – сказала совладелица трех вашингтонских клубов – «Уизардс», «Кэпиталз» и «Мистикс».
Шейла Джонсон – первая в Америке чернокожая женщина-миллиардер.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: CNN
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем