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Совладелица «Вашингтона» раскритиковала Time: «Когда вы продолжаете выделять одного игрока, это создает неприятные чувства»

Шейла Джонсон раскритиковала журнал Time из-за Кейтлин Кларк.

Журнал Time назвал суперзвезду «Индианы» Кейтлин Кларк спортсменом года.

«Когда вы продолжаете выделять одного игрока, это создает неприятные чувства.

В этом году в женской НБА что-то щелкнуло, и это благодаря драфту игроков, которые пришли в лигу. Это не только Кейтлин Кларк, это также Энджел Риз.

У нас очень много талантливых баскетболисток. Они хотели бы такого же признания. Все началось со спонсорства Nike, которое получила Кейтлин. Есть и другие игроки, которые говорят: «А как насчет нас?» – сказала совладелица трех вашингтонских клубов – «Уизардс», «Кэпиталз» и «Мистикс».

Шейла Джонсон – первая в Америке чернокожая женщина-миллиардер.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: CNN
logoКейтлин Кларк
logoЭнджел Риз
logoженская НБА
Индиана жен
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