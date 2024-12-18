Университет Айова выведет из обращения 22-й номер Кейтлин Кларк

Университет Айова объявил, что выведет из обращения игровой номер Кейтлин Кларк.

Торжественная церемония назначена на 2 февраля 2025 года.

Кларк выступала за университет Айова под 22-м номером. Баскетболистка провела за команду четыре сезона (2020–2024). За это время она дважды была признана игроком года и дважды подряд выводила команду в финал NCAA .

Кларк станет третьей баскетболисткой в истории университета Айова, чей номер выведен из обращения.