Объем ставок на женскую NBA вырос на 67% в 2024 году (Bet365)

Бетторы стали чаще делать ставки на WNBA в 2024 году.

Букмекерская компания Bet365 опубликовала ежегодный отчет о ключевых тенденциях на рынке беттинга в США. Букмекер отметил растущую популярность женского спорта.

Глобальный прогресс продемонстрировала женская НБА – объем ставок на лигу вырос на 67% в годовом исчислении. Основными факторами роста букмекер называет рост медийного присутствия WNBA и новые спонсорские контракты клубов лиги.

Кейтлин Кларк, Эйжа Уилсон и Брианна Стюарт – самые популярные баскетболистки в ставках на MVP.

Ставочная вики Спортса

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