Объем ставок на женскую NBA вырос на 67% в 2024 году (Bet365)
Бетторы стали чаще делать ставки на WNBA в 2024 году.
Букмекерская компания Bet365 опубликовала ежегодный отчет о ключевых тенденциях на рынке беттинга в США. Букмекер отметил растущую популярность женского спорта.
Глобальный прогресс продемонстрировала женская НБА – объем ставок на лигу вырос на 67% в годовом исчислении. Основными факторами роста букмекер называет рост медийного присутствия WNBA и новые спонсорские контракты клубов лиги.
Кейтлин Кларк, Эйжа Уилсон и Брианна Стюарт – самые популярные баскетболистки в ставках на MVP.
Последнее место в декабре – не приговор. Помните, кто в РПЛ спасался из подвала?
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Gambling News
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