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«Оклахома» проявляет интерес к Кэму Джонсону

«Тандер» заинтересован в приобретении Кэма Джонсона.

Форвард «Бруклина» в последних шести матчах набирал в среднем 24,2 очка.

«Я слышал, что Кэм Джонсон может быть интересен «Оклахоме», я слышал об этом», – сказал инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер.

Новость появилась всего через три дня после того, как журналист The Athletic Сэм Весени сообщил, что у «Бруклина» нет четких намерений относительно будущего Джонсона.

«Единственный вопрос в том, решат ли «Нетс» на самом деле обменять его. Ожидайте как минимум пик первого раунда и хорошего проспекта, если не сразу двух пиков первого раунда. В противном случае они могут просто оставить его», – писал он.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Bleacher Report
logoКэмерон Джонсон
logoБруклин
возможные переходы
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