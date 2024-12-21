«Оклахома» проявляет интерес к Кэму Джонсону

«Тандер» заинтересован в приобретении Кэма Джонсона.

Форвард «Бруклина» в последних шести матчах набирал в среднем 24,2 очка.

«Я слышал, что Кэм Джонсон может быть интересен «Оклахоме», я слышал об этом», – сказал инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер.

Новость появилась всего через три дня после того, как журналист The Athletic Сэм Весени сообщил, что у «Бруклина» нет четких намерений относительно будущего Джонсона.

«Единственный вопрос в том, решат ли «Нетс» на самом деле обменять его. Ожидайте как минимум пик первого раунда и хорошего проспекта, если не сразу двух пиков первого раунда. В противном случае они могут просто оставить его», – писал он.