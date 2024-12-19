«Денвер» и «Бруклин» провели предварительные переговоры об обмене с участием Майкла Портера и Кэма Джонсона (Эван Сайдери)

«Денвер» хочет заполучить Кэма Джонсона.

По информации репортера Forbes Эвана Сайдери, «Наггетс» и «Нетс» предварительно обсудили возможность сделки с участием форвардов Майкла Портера и Кэма Джонсона . «Денвер » хочет в рамках расширенного обмена заполучить также одного из «вингов»: Дориана Финни-Смита или Бояна Богдановича .

Портер набирает 18,5 очка, 7,1 подбора и 2,8 очка в этом сезоне, реализуя 38,5% трехочковых.

На счету Джонсона 18,6 очка, 4,2 подбора и 3 передачи при 43,3% точности бросков из-за дуги.

Портер заработает 36 миллионов долларов в этом сезоне на 22,5 миллиона Джонсона.