«Денвер» и «Бруклин» провели предварительные переговоры об обмене с участием Майкла Портера и Кэма Джонсона (Эван Сайдери)
«Денвер» хочет заполучить Кэма Джонсона.
По информации репортера Forbes Эвана Сайдери, «Наггетс» и «Нетс» предварительно обсудили возможность сделки с участием форвардов Майкла Портера и Кэма Джонсона. «Денвер» хочет в рамках расширенного обмена заполучить также одного из «вингов»: Дориана Финни-Смита или Бояна Богдановича.
Портер набирает 18,5 очка, 7,1 подбора и 2,8 очка в этом сезоне, реализуя 38,5% трехочковых.
На счету Джонсона 18,6 очка, 4,2 подбора и 3 передачи при 43,3% точности бросков из-за дуги.
Портер заработает 36 миллионов долларов в этом сезоне на 22,5 миллиона Джонсона.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Эвана Сайдери
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем