«Голден Стэйт» пришлось бы обменять Джонатана Кумингу, чтобы заполучить Денниса Шредера и Кэма Джонсона

«Уорриорз» не стали отдавать Джонатана Кумингу за Кэма Джонсона.

«Чтобы заполучить и Шредера, и Кэма Джонсона у «Нетс», что, как говорят источники в лиге, «Уорриорз» также рассматривали, им почти наверняка пришлось бы отдать Джонатана Кумингу», – пишет инсайдер Марк Стейн.

В итоге «Голден Стэйт» отдал в «Бруклин» Де’Энтони Мелтона и три пика 2-го раунда в обмен на Денниса Шредера и пик 2-го раунда.