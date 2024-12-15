«Голден Стэйт» пришлось бы обменять Джонатана Кумингу, чтобы заполучить Денниса Шредера и Кэма Джонсона
«Уорриорз» не стали отдавать Джонатана Кумингу за Кэма Джонсона.
«Чтобы заполучить и Шредера, и Кэма Джонсона у «Нетс», что, как говорят источники в лиге, «Уорриорз» также рассматривали, им почти наверняка пришлось бы отдать Джонатана Кумингу», – пишет инсайдер Марк Стейн.
В итоге «Голден Стэйт» отдал в «Бруклин» Де’Энтони Мелтона и три пика 2-го раунда в обмен на Денниса Шредера и пик 2-го раунда.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Марка Стейна на Substack
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