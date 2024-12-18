«Денвер» всерьез интересуется Лавином. Также клуб рассматривает варианты с Пулом, Кларксоном, Хантером, Джонсоном и Валанчюнасом

«Денвер» готов осуществить крупную сделку по ходу сезона.

По информации обозревателя The Athletic Сэма Эмика, «Наггетс» проявляют серьезный интерес к выставленному на обмен защитнику «Буллс» Заку Лавину.

Также клуб из Колорадо рассматривает варианты с Джорданом Пулом («Вашингтон»), Джорданом Кларксоном («Юта»), Де′Андре Хантером («Атланта»), Кэмом Джонсоном («Бруклин») и Йонасом Валанчюнасом («Вашингтон»).

«Денвер» уже провел предварительные переговоры по некоторым из перечисленных игроков.

В этом сезоне Лавин в среднем набирает 21,7 очка, 4,4 подбора и 4,2 передачи за игру в 23 встречах за «Чикаго».

Отмечается, что любая крупная сделка с участием «Наггетс», скорее всего, будет включать Майкла Портера-младшего.