«Кингз» интересуются Кэмом Джонсоном, Кайлом Кузмой и Дорианом Финни-Смитом
«Кингз» намерены усилить фланги.
«Сакраменто» интересуется тремя лучшими вариантами на позиции вингера на рынке обменов: Кэмом Джонсоном, Кайлом Кузмой и Дорианом Финни-Смитом.
«Сакраменто» – одна из наиболее активных команд на рынке, сообщает журналист Эван Сайдери. «Кингз» ведут различные предварительные переговоры по поводу Кевина Хертера и Трея Лайлса с целью заполучить эффективного игрока.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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