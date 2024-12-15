«Кингз» интересуются Кэмом Джонсоном, Кайлом Кузмой и Дорианом Финни-Смитом

«Кингз» намерены усилить фланги.

«Сакраменто » интересуется тремя лучшими вариантами на позиции вингера на рынке обменов: Кэмом Джонсоном , Кайлом Кузмой и Дорианом Финни-Смитом .

«Сакраменто» – одна из наиболее активных команд на рынке, сообщает журналист Эван Сайдери. «Кингз» ведут различные предварительные переговоры по поводу Кевина Хертера и Трея Лайлса с целью заполучить эффективного игрока.