Первая жена и друг Яниса Тиммы опровергли, что Анна Седокова оплатила похороны игрока
Об этом утверждают бывшая жена и мать его ребенка, Сана Оша, а также друг баскетболиста предприниматель Мартиньш Лаува.
«Это моя последняя обязанность перед Янисом, и она не из легких. Для семьи Яниса эта сумма и огромная поддержка стали эмоционально важны, потому что дали понять, что его все еще любят в Латвии. То, что там написано – явная ложь. Все расходы покрываются и будут покрываться из пожертвованных средств», – заявил Лаува.
Бывшая жена Тиммы рассказала в своем блоге, что за четыре часа они смогли собрать 6,5 миллиона рублей, или 60 тысяч евро. Похороны баскетболиста будут оплачены из этих средств.
«Эти пожертвования — доказательство того, что в Латвии Яниса по-прежнему любят», — отметила Оша.
Ранее представитель Анны Седоковой заявила, что певица оплатит транспортировку тела ее бывшего мужа в Латвию.
«Анна Седокова взяла на себя все финансовые расходы, связанные с транспортировкой на родину и дальнейшей организацией похорон Яниса Тиммы. На настоящий момент необходимая часть услуг, оказываемая специализированными организациями, привлеченными для проведения похорон, уже оплачена. Сбора дополнительных средств для организации и проведения похорон не требуется. Все иные заявления, которые делаются третьими лицами и СМИ, являются недостоверными», – заявила представитель певицы.
Тело 32-летнего баскетболиста было найдено во вторник, 17 декабря в подъезде жилого дома в центре Москвы. Предварительная причина смерти – самоубийство.
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