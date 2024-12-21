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Евгений Богачев: «Очень мрачно начался этот день, но команда вечером вылетает из Москвы в Казань»

Евгений Богачев сообщил, что УНИКС в субботу вечером вылетит в Казань.

«Очень мрачно начался этот день. Эти неожиданные атаки БПЛА на Казань… Сейчас после всего этого у нас маленькая, но важная для нас спортивная победа. Это уж хорошо. Что касается самой игры, то я думал, что наши ребята после трудной игры в Питере с «Зенитом» устали, но нет: хорошо играли, довольно легко и уверенно победили. Но у МБА‑МАИ, может быть, какие‑то проблемы имеются. Тем не менее игроки у них довольно неплохие. Это и Минченко, и Касаткин и другие ребята. Возможно, у них спад какой‑то.

Но мы провели сейчас очень хорошую тренировку перед матчем с «Пармой». Это очень серьезный соперник, который выиграл у «Локомотива‑Кубани». Так что сейчас был очень полезный матч. Важно, что тренер сначала наиграл пятерку из легионеров, а потом пятерку из российских баскетболистов.

Аэропорт Казани приостанавливал свою работу. Есть ли трудности с возвращением из Москвы?

Сейчас его вроде уже открыли. Команда вечером вылетает из Москвы. Дай бог, чтобы все нормально было. Радует, что есть время перевести дух до 25‑го», — сказал президент УНИКСа.

Утром 21 декабря Казань подверглась атаке украинских беспилотников. Аэропорт Казани некоторое время не принимал и не отправлял рейсы.

УНИКС в субботу в Москве обыграл МБА‑МАИ со счетом 117:71.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
logoУНИКС
logoМБА-МАИ
logoЕвгений Богачев
logoЕдиная лига ВТБ
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