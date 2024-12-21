Велимир Перасович о победе над МБА-МАИ: «Сегодня у нас залетело почти все, что могло»
Велимир Перасович прокомментировал разгромную победу над МБА-МАИ – 117:71.
«Несмотря на счет, не могу сказать, что это была легкая победа. Сегодня у нас просто залетело почти все, что могло, это был хороший день для нас.
Показали очень качественную защиту, после которой получали возможности для быстрых отрывов. 117 очков – это наш рекорд в Единой Лиге ВТБ, но такой результат не приходит сам по себе, его надо добиться.
Сегодня были в хорошей форме, провели хорошую игру. Но нельзя расслабляться, хорошие дни приходят и уходят, мы должны делать все, чтобы сохранять их как можно дольше», – отметил главный тренер УНИКСа.
УНИКС установил свой новый рекорд сезона по количеству очков в одном матче – 117. Предыдущий рекорд (102) был установлен в домашнем матче с «Пари НН» на прошлой неделе.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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