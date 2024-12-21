0

Велимир Перасович о победе над МБА-МАИ: «Сегодня у нас залетело почти все, что могло»

Велимир Перасович прокомментировал разгромную победу над МБА-МАИ – 117:71.

«Несмотря на счет, не могу сказать, что это была легкая победа. Сегодня у нас просто залетело почти все, что могло, это был хороший день для нас.

Показали очень качественную защиту, после которой получали возможности для быстрых отрывов. 117 очков – это наш рекорд в Единой Лиге ВТБ, но такой результат не приходит сам по себе, его надо добиться.

Сегодня были в хорошей форме, провели хорошую игру. Но нельзя расслабляться, хорошие дни приходят и уходят, мы должны делать все, чтобы сохранять их как можно дольше», – отметил главный тренер УНИКСа.

УНИКС установил свой новый рекорд сезона по количеству очков в одном матче – 117. Предыдущий рекорд (102) был установлен в домашнем матче с «Пари НН» на прошлой неделе.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoУНИКС
logoЕдиная лига ВТБ
logoМБА-МАИ
Велимир Перасович
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Единая лига ВТБ. УНИКС разгромил МБА-МАИ с разницей «+46», «Автодор» выиграл у «Пари НН»
10сегодня, 14:16Live
Сергей Кущенко о матче «Зенит» – УНИКС: «По накалу, по режиссуре, по реакции тренеров – один из лучших в сезоне»
19 декабря, 14:39
Сергей Кущенко: «Клубы и Лига ВТБ стараются организовывать всю необходимую помощь родственникам Яниса Тиммы»
19 декабря, 13:39
МБА-МАИ – УНИКС где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Единая лига ВТБ 21 декабря
18 декабря, 22:50Пользовательская новость
Рекомендуем
Главные новости
Эл Джефферсон об обмене на Кевина Гарнетта: «Я понял с точки зрения «Бостона»
20 минут назад
Команды-претенденты проявляют интерес к Малкольму Брогдону
334 минуты назад
Дуэйн Уэйд: «Хочу, чтобы «Лейкерс» вызвали Бронни Джеймса. Это не чемпионская команда»
554 минуты назад
Единая лига ВТБ. УНИКС разгромил МБА-МАИ с разницей «+46», «Автодор» выиграл у «Пари НН»
10сегодня, 14:16Live
Яннис Адетокумбо после крупного поражения от «Кэвс»: «Мне плевать, если мы проиграем пять матчей подряд»
2сегодня, 14:12
Руди Гобер, Джордан Пул, Брэндин Подземски и Кэм Реддиш – в новом выпуске Shaqtin’ a Fool
1сегодня, 13:48Видео
«Атланта» может обменять Клинта Капелу
6сегодня, 13:32
Лука Дончич вновь пропустит матч против «Клипперс» из-за ушиба пятки
1сегодня, 13:24
Винс Уильямс вернется в строй через 3–6 недель
сегодня, 13:17
Айзейя Томас: «Марк Джексон вставил эту батарейку в спину Стефа Карри и дал ему безумную уверенность»
сегодня, 13:13
Ко всем новостям
Последние новости
Исайя Кординье – MVP 17-го раунда Евролиги
41 минуту назад
Чемпионат Италии. «Триест» встретится с «Кремоной»
сегодня, 11:38
Чемпионат Турции. «Бешикташ» – «Петким Спор», «Галатасарай» встретится с «Дарушафакой»
сегодня, 11:25
ACB. «Бреоган» – «Жирона», «Тенерифе» сыграет с «Мурсией»
сегодня, 10:52
Чемпионат Франции. «Нантер» – «Шоле», «Лимож» против «Монако» и другие матчи
сегодня, 10:10
Адриатическая лига. «Игокеа» – ФМП, «Цедевита Олимпия» – «Студентски центар»
сегодня, 09:25
Джош Нибо вернулся в состав «Милана» и сразу получил новую травму
сегодня, 09:06
Деннис Смит, как ожидается, присоединится к фарм-команде «Сан-Антонио» в G-лиге
1сегодня, 07:52
Чемпионат Греции. «Кардицас» – ПАОК, АЕК сыграет с «Лаврионом»
сегодня, 07:38
«Торонто» может попытаться заполучить Си Джей Макколлума или Майкла Портера
2сегодня, 07:26
Рекомендуем