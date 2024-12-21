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  • На реновацию арены «Уизардс» и «Кэпиталс» выделено 800 млн долларов. Клубы останутся в Вашингтоне до 2050 года
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На реновацию арены «Уизардс» и «Кэпиталс» выделено 800 млн долларов. Клубы останутся в Вашингтоне до 2050 года

«Уизардс» и «Кэпиталс» продолжат выступать в Вашингтоне.

Домашняя арена клубов НБА и НХЛ «Capital One Arena» будет реконструирована на сумму 800 миллионов долларов.

Команды продолжат выступать в Вашингтоне как минимум до 2050 года.

Предполагается, что проект будет реализован в основном в течение следующих трех лет в летний период. В идеале реновация завершится в межсезонье-2028.

Владеющая «Уизардс» и «Кэпиталс» компания Monumental выделит на проект 285 миллионов, Вашингтон, округ Колумбия, заплатит 515 миллионов.

Год назад появилась информация, что клубы Теда Леонсиса из-за проблем с ареной могут переехать в штат Виргиния.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The New York Times
Capital One Arena
logoНХЛ
logoНБА
logoВашингтон
logoТед Леонсис
logoВашингтон
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