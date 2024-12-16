Кинэн об Овечкине и Джеймсе: «Суперлюди с уникальной генетикой. Леброн тратит миллионы на поддержание здоровья – нельзя избежать старения, но можно его замедлить»
Нападающему «Вашингтона» из НХЛ и форварду «Лейкерс» из НБА по 39 лет.
– Джеймс и Овечкин, на мой взгляд, – два уникальных спортсмена в сегодняшнем спорте. В этом возрасте, они лучшие в своих лигах. Как это возможно?
– Прежде всего у них уникальная генетика. Они суперлюди.
Но также Джеймс тратит миллионы долларов на поддержание своего здоровья. Это известно. Он инвестирует огромные деньги в свое здоровье.
Никто из нас не может избежать старения, но мы можем его замедлить. Кстати, Горди Хоу играл до 52 лет, Крис Челиос играл до 47. Яромир Ягр [в 52 года] до сих пор играет.
Все зависит от отношения к себе. От головы, – сказал бывший главный тренер клубов НХЛ Майк Кинэн.
Кинэн об Овечкине: «В Северной Америке все равно, какой ты национальности. Все наслаждаются игрой Александра и не обращают внимания, что он русский»
Леброн играет против тех, кто еще не родился, когда он уже был в НБА
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