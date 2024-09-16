«Овечкин – один из величайших снайперов НХЛ». Мэджик Джонсон встретился с хоккеистом на матче НФЛ

Александр Овечкин встретился с Мэджиком Джонсоном на матче «Вашингтона» из НФЛ.

Команда «Вашингтон Коммандерс » встречалась с «Нью-Йорк Джайентс » в матче регулярного чемпионата по американскому футболу.

Овечкин присутствовал на игре, где, среди прочих, встретился с теннисистом Фрэнсисом Тиафу и баскетболистом Мэджиком Джонсоном . Джонсон, в свою очередь, назвал российского хоккеиста «одним из величайших снайперов НХЛ».

Фото: instagram.com/magicjohnson/

Овечкин будет капитаном 16-й сезон подряд – 3-й результат в истории НХЛ. Лидирует Айзерман – 19 сезонов, Кросби – 2-й, Хара – 7-й, Ландескуг – 8-й