«Овечкин – один из величайших снайперов НХЛ». Мэджик Джонсон встретился с хоккеистом на матче НФЛ
Александр Овечкин встретился с Мэджиком Джонсоном на матче «Вашингтона» из НФЛ.
Команда «Вашингтон Коммандерс» встречалась с «Нью-Йорк Джайентс» в матче регулярного чемпионата по американскому футболу.
Овечкин присутствовал на игре, где, среди прочих, встретился с теннисистом Фрэнсисом Тиафу и баскетболистом Мэджиком Джонсоном. Джонсон, в свою очередь, назвал российского хоккеиста «одним из величайших снайперов НХЛ».
Фото: instagram.com/magicjohnson/
Овечкин будет капитаном 16-й сезон подряд – 3-й результат в истории НХЛ. Лидирует Айзерман – 19 сезонов, Кросби – 2-й, Хара – 7-й, Ландескуг – 8-й
Опубликовал: Максим Федер
Источник: RMNB
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