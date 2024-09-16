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«Овечкин – один из величайших снайперов НХЛ». Мэджик Джонсон встретился с хоккеистом на матче НФЛ

Александр Овечкин встретился с Мэджиком Джонсоном на матче «Вашингтона» из НФЛ.

Команда «Вашингтон Коммандерс» встречалась с «Нью-Йорк Джайентс» в матче регулярного чемпионата по американскому футболу.

Овечкин присутствовал на игре, где, среди прочих, встретился с теннисистом Фрэнсисом Тиафу и баскетболистом Мэджиком Джонсоном. Джонсон, в свою очередь, назвал российского хоккеиста «одним из величайших снайперов НХЛ».

Фото: instagram.com/magicjohnson/

Овечкин будет капитаном 16-й сезон подряд – 3-й результат в истории НХЛ. Лидирует Айзерман – 19 сезонов, Кросби – 2-й, Хара – 7-й, Ландескуг – 8-й

Опубликовал: Максим Федер
Источник: RMNB
logoМэджик Джонсон
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
фото
logoНБА
logoНХЛ
logoATP
logoНФЛ
logoВашингтон
logoНью-Йорк Джайентс
logoФрэнсис Тиафу
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