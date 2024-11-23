Овечкин не унывает после перелома: пришел на матч НБА и бахнул пивка

Посмотрите, какой довольный.

Пока болельщики в России и 98% игроков НХЛ убиваются , что погоня за Гретцки встала на продолжительную паузу, сам Александр вообще не впадает в уныние и не отлеживается грустный с переломом дома.

Прошлым вечером он посетил матч НБА «Уизардс» – «Селтикс», наблюдая за игрой из первого ряда в компании с тестем – Кириллом Шубским.

Кстати, Овечкину не понадобились костыли – и это, безусловно, хорошие новости.

Интересно, что супруга – Настасия – при этом сидела в другом месте – за одним из щитов. Откуда и сняла видео с родными:

Давайте честно: Овечкин безумно любит хоккей и действительно хочет побить рекорд Гретцки (обо всем этом говорил не раз), но тут он не похож на человека, обиженного на сложившуюся ситуацию. Скорее, на ученика, которому сообщили о карантине в его школе.

Возможно, потому что он провел пятничный вечер здорового человека, не думая о работе. А возможно, потому что провел его именно на баскетболе, который он так любит. Естественно, «Уизардс» не могли обойти вниманием такого зрителя – в паузе он снялся с фирменным мячом команды, и это крупно вывели на куб.

У Овечкина особые отношения с баскетболом, хотя бы потому, что его мама – Татьяна Овечкина – двукратная олимпийская чемпионка по этому виду, а сам хоккеист говорил, что вырос на баскетбольной площадке. И с возрастом не терял с ней связь. Он был знаком с Коби Брайантом, за него болеет Чарльз Баркли , он пересекался с Мэджиком Джонсоном и все еще мечтает о фотографии с Майклом Джорданом.

Александр регулярно посещает баскетбольные матчи – как НБА, так и Единой лиги ВТБ. В России чаще всего он это делает в компании друга – баскетболиста Виталия Фридзона.

В Америке – по разному: в компании жены или партнеров. Старается делать это не только в Вашингтоне , хотя чаще всего, конечно, попадает на матчи «Уизардс».

«У «Вашингтона» – хоккейного и баскетбольного – один хозяин, – объяснял Александр в 2022-м «Чемпионату» . – Если получается, то мы берем билеты у нашего менеджера и идем туда»

Кстати, по факту Овечкин пришел на родной стадион – и «Кэпиталс», и «Уизардс» играют на Capital One Arena. Уже сегодня Александр вернется туда, чтобы посмотреть матч свой команды с «Нью-Джерси». На всякий случай за пару секунд объясним, как такое вообще возможно:

Фото: соцсети «Вашингтон Уизардс» , Настасии Шубской , тelegram-канал Единой лиги ВТБ