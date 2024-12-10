Леонсис о «Вашингтоне»: «Нет Овечкина, Бэкстрема, Оши, ни одного игрока на Турнире четырех наций. У нас больше всего очков в НХЛ – это показывает, как в этом разбираются эксперты»

Владелец «Вашингтона» высказался об игре команды в сезоне-2024/25.

«Кэпиталс» делят лидерство в общей таблице НХЛ с «Миннесотой» и «Виннипегом».

Клуб выиграл 6 из 7 последних матчей.

Леонсис высказался о том, что немногие в хоккейной индустрии думали, что «Вашингтон» сможет добиться таких результатов в этом сезоне.

«Нет ни Бэкстрема , ни Ти Джея Оши , ни Алекса Овечкина , ни одного игрока, вызванного в сборную на Турнир четырех наций, и, вероятно, ни одного игрока уровня Матча звезд.

Мы набрали больше всего очков в лиге сейчас – это показывает, как во всем этом разбираются эксперты», – сказал владелец «Вашингтона» Тед Леонсис.