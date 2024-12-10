Леонсис о «Вашингтоне»: «Нет Овечкина, Бэкстрема, Оши, ни одного игрока на Турнире четырех наций. У нас больше всего очков в НХЛ – это показывает, как в этом разбираются эксперты»
Владелец «Вашингтона» высказался об игре команды в сезоне-2024/25.
«Кэпиталс» делят лидерство в общей таблице НХЛ с «Миннесотой» и «Виннипегом».
Клуб выиграл 6 из 7 последних матчей.
Леонсис высказался о том, что немногие в хоккейной индустрии думали, что «Вашингтон» сможет добиться таких результатов в этом сезоне.
«Нет ни Бэкстрема, ни Ти Джея Оши, ни Алекса Овечкина, ни одного игрока, вызванного в сборную на Турнир четырех наций, и, вероятно, ни одного игрока уровня Матча звезд.
Мы набрали больше всего очков в лиге сейчас – это показывает, как во всем этом разбираются эксперты», – сказал владелец «Вашингтона» Тед Леонсис.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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