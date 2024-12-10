Владелец «Вашингтона» о восстановлении Овечкина: «У него еще есть две или три недели. Не хочу, чтобы он торопился. Алекс может побить рекорд Гретцки в этом сезоне»
39-летний Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
22 ноября стало известно, что капитан «Вашингтона» пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости.
«Он всегда говорил нам: «Я не хочу просто побить рекорд; я хочу, чтобы у нас была хорошая команда, и тогда я смогу побить рекорд».
Вы могли видеть, что он действительно страстно желал сделать это, потому что команда играла очень хорошо. Будет интересно, когда он вернется. У него, вероятно, еще есть две или три недели [на восстановление]. Я не хочу, чтобы он торопился.
Но по болельщикам, по всему городу видно, что у нас действительно хорошая команда, и Алекс может побить рекорд в этом сезоне», – сказал владелец «Вашингтона» Тед Леонсис.
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