Кендрик Нанн набрал 26 очков и установил рекорды карьеры по передачам (9) и перехватам (4) в игре против «Басконии»
Кендрик Нанн провел второй выдающийся матч подряд в Евролиге.
В игре против «Милана» защитник «Панатинаикоса» показал лучшие цифры результативности (39 очков).
В следующем матче против «Басконии» Нанн занес в свой актив 26 очков, 9 передач и 4 перехвата, установив рекорд карьеры в последних двух категориях.
Греческий клуб одержал победу со счетом 104:69.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети SKWEEK
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем