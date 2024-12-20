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  • Кендрик Нанн набрал 26 очков и установил рекорды карьеры по передачам (9) и перехватам (4) в игре против «Басконии»
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Кендрик Нанн набрал 26 очков и установил рекорды карьеры по передачам (9) и перехватам (4) в игре против «Басконии»

Кендрик Нанн провел второй выдающийся матч подряд в Евролиге.

В игре против «Милана» защитник «Панатинаикоса» показал лучшие цифры результативности (39 очков).

В следующем матче против «Басконии» Нанн занес в свой актив 26 очков, 9 передач и 4 перехвата, установив рекорд карьеры в последних двух категориях.

Греческий клуб одержал победу со счетом 104:69.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети SKWEEK
logoКендрик Нанн
logoПанатинаикос
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoБаскония
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