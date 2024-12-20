Эргин Атаман подтвердил, что у Матиаса Лессора перелом
Матиас Лессор получил перелом левой ноги.
«Матиасу сделают МРТ. Он сломал ногу, но врачи посмотрят, какой именно это был перелом», – сказал главный тренер «Панатинаикоса» на послематчевой пресс-конференции.
Центровой «Панатинаикоса» Матиас Лессор получил серьезную травму во время матча 17-го тура Евролиги против «Басконии».
По данным SDNA, у него перелом малоберцовой кости. Если травма подтвердится, он может пропустить от 2,5 до 3 месяцев.
Источники NOVASPORT сообщают, что голень Лессора в результате инцидента не пострадала.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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