Эргин Атаман подтвердил, что у Матиаса Лессора перелом

Матиас Лессор получил перелом левой ноги.

«Матиасу сделают МРТ. Он сломал ногу, но врачи посмотрят, какой именно это был перелом», – сказал главный тренер «Панатинаикоса» на послематчевой пресс-конференции.

Центровой «Панатинаикоса » Матиас Лессор получил серьезную травму во время матча 17-го тура Евролиги против «Басконии».

По данным SDNA, у него перелом малоберцовой кости. Если травма подтвердится, он может пропустить от 2,5 до 3 месяцев.

Источники NOVASPORT сообщают, что голень Лессора в результате инцидента не пострадала.