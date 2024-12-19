Евролига. «Париж» примет «Фенербахче», «Реал» сыграет с «Монако»

Сегодня пройдут три матча регулярного чемпионата Евролиги.

Французский «Париж» сыграет с турецким «Фенербахче». «Монако» в гостях встретится с испанским «Реалом».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Париж Франция – 11-5, Монако – 11-5, Фенербахче Турция – 10-6, Бавария Германия – 10-6, Жальгирис Литва – 10-6, Олимпиакос Греция – 10-6, Милан Италия – 9-7, Барселона Испания – 9-7, Панатинаикос Греция – 9-7, Анадолу Эфес Турция – 9-7, Црвена Звезда Сербия – 8-8, Партизан Сербия – 7-9, Реал Испания – 7-9, Баскония Испания – 7-9, Виллербан Франция – 7-9, Маккаби Тель-Авив Израиль – 4-12, Альба Германия – 3-13, Виртус Италия – 3-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.