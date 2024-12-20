Матиас Лессор успешно перенес операцию на ноге после перелома малоберцовой кости

Перелом Матиаса Лессора потребовал операции.

«Панатинаикос » подтвердил перелом малоберцовой кости центрового, полученный в матче против «Басконии».

Баскетболисту потребовалась операция, которая была проведена клубным хирургом в пятницу.

Сроки восстановления игрока пока не сообщаются.