Матиас Лессор успешно перенес операцию на ноге после перелома малоберцовой кости
Перелом Матиаса Лессора потребовал операции.
«Панатинаикос» подтвердил перелом малоберцовой кости центрового, полученный в матче против «Басконии».
Баскетболисту потребовалась операция, которая была проведена клубным хирургом в пятницу.
Сроки восстановления игрока пока не сообщаются.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Панатинаикоса»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем