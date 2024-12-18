Кендрик Нанн обновил несколько рекордов, набрав 21 очко в 1-й четверти матча Евролиги с «Миланом»

Кендрик Нанн обновил несколько рекордов в матче Евролиги с «Миланом».

Защитник «Панатинаикоса» набрал 39 очков, включая 21 в стартовой четверти, в победной встрече с итальянским клубом (103:74).

Нанн установил рекорды Евролиги по количеству очков в первой четверти (21) и количеству точных трехочковых бросков в одной четверти (7), повторил рекорд по количеству очков за любую четверть (21), а также провел самую результативную четверть в истории «Панатинаикоса » (21).

39 очков – рекорд карьеры американского баскетболиста.