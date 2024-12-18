Кендрик Нанн обновил несколько рекордов, набрав 21 очко в 1-й четверти матча Евролиги с «Миланом»
Кендрик Нанн обновил несколько рекордов в матче Евролиги с «Миланом».
Защитник «Панатинаикоса» набрал 39 очков, включая 21 в стартовой четверти, в победной встрече с итальянским клубом (103:74).
Нанн установил рекорды Евролиги по количеству очков в первой четверти (21) и количеству точных трехочковых бросков в одной четверти (7), повторил рекорд по количеству очков за любую четверть (21), а также провел самую результативную четверть в истории «Панатинаикоса» (21).
39 очков – рекорд карьеры американского баскетболиста.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем