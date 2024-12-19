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Эргин Атаман о травме Матиаса Лессора: «Я думаю, он сломал ногу»

Эргин Атаман сообщил, что у Матиаса Лессора, скорее всего, перелом ноги.

«Это большое несчастье. Я думаю, он сломал ногу», – сказал главный тренер «Панатинаикоса».

«Просто молимся за него. Мы молимся, чтобы он был здоров, чтобы травма не была такой серьезной, как кажется. Нам просто нужно, чтобы все молились за него. Это наш брат, и мы будем его поддерживать», – сказал разыгрывающий «Пао» Кендрик Нанн.

Центровой «Панатинаикоса» Матиас Лессор получил серьезную травму во время матча 17-го тура Евролиги против «Басконии».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
logoМатиас Лессор
logoПанатинаикос
logoКендрик Нанн
травмы
Эргин Атаман
logoTurkish Airlines EuroLeague
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