Матиаса Лессора горячо приняли фанаты «Црвены Звезды»
«Панатинаикос» приехал в Белград на матч Евролиги.
До перехода в греческий клуб французский форвард Матиас Лессор выступал за «Партизан». В перерыве матча во время интервью баскетболист столкнулся с негативной реакцией трибун, которые встретили его гулом и свистом. По информации ряда источников, болельщики швыряли посторонние предметы на площадку.
«Панатинаикос» к перерыву уступал на 8 очков и Лессора спросили, сможет ли команда выправить ситуацию.
«Я покажу вам мою чертову решимость. Приготовьтесь к этому дерьму», – заявил баскетболист.
Греческий клуб одержал итоговую победу со счетом 81:77. На счету Лессора – 9 очков, 9 подборов, 2 перехвата и 2 блок-шота. Форвард реализовал 4 из 6 с игры и 1 из 6 штрафных бросков.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News в сети X
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