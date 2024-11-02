Матиаса Лессора горячо приняли фанаты «Црвены Звезды»

«Панатинаикос» приехал в Белград на матч Евролиги.

До перехода в греческий клуб французский форвард Матиас Лессор выступал за «Партизан ». В перерыве матча во время интервью баскетболист столкнулся с негативной реакцией трибун, которые встретили его гулом и свистом. По информации ряда источников, болельщики швыряли посторонние предметы на площадку.

«Панатинаикос » к перерыву уступал на 8 очков и Лессора спросили, сможет ли команда выправить ситуацию.

«Я покажу вам мою чертову решимость. Приготовьтесь к этому дерьму», – заявил баскетболист.

Греческий клуб одержал итоговую победу со счетом 81:77. На счету Лессора – 9 очков, 9 подборов, 2 перехвата и 2 блок-шота. Форвард реализовал 4 из 6 с игры и 1 из 6 штрафных бросков.