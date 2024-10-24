Александар Везенков – на 1-м месте в рейтинге претендентов на MVP Евролиги по версии BasketNews. Факундо Кампаццо – 2-й, Матиас Лессор – 3-й
BasketNews представил рейтинг претендентов на награду MVP Евролиги-2024/25.
По итогам четырех раундов регулярного чемпионата 17 сотрудников BasketNews составили Топ-10 игроков Евролиги с самыми высокими шансами выиграть награду MVP текущего сезона.
Топ-10 претендентов на награду MVP Евролиги:
1. Александар Везенков («Олимпиакос»)
2. Факундо Кампаццо («Реал»)
3. Матиас Лессор («Панатинаикос»)
4. Сильвен Франсиско («Жальгирис»)
5. Тео Маледон («Виллербан»)
6. Кевин Пантер («Барселона»)
7. Чима Монеке («Баскония»)
8. Найджел Хэйс-Дэвис («Фенербахче»)
9. Майк Джеймс («Монако»)
10. Кендрик Нанн («Панатинаикос»)
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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