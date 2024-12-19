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Матиас Лессор получил серьезную травму лодыжки во время матча против «Басконии»

Матиас Лессор получил жуткую травму.

Центровой греческого «Панатинаикоса» Матиас Лессор получил серьезную травму левой лодыжки во время матча 17-го тура Евролиги против «Басконии».

Инцидент произошел за 8:58 до конца третьей четверти, когда «Панатинаикос» вел со счетом 56:35.

Лессор совершил перехват в воздухе, но затем поскользнулся на площадке. Игрок неудачно приземлился, перенеся вес на левую ногу, из-за чего его левая лодыжка согнулась в неестественном направлении. Лессор закричал от боли.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Euroleague Basketbolu в соцсети X
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