Видео
3

Несколько зрителей потеряли сознание после ужасной травмы Матиаса Лессора

Три болельщика потеряли сознание после травмы Матиаса Лессора.

Матч 17-го тура Евролиги между «Панатинаикосом» и «Басконией» был прерван в начале третьей четверти из-за травмы центрового греческой команды Матиаса Лессора.

Травма французского игрока повергла в шок арену. Трое зрителей потеряли сознание, им потребовалась немедленная первая помощь. Игроки «Панатинаикоса» плакали, болельщики на трибунах держались за головы.

На место происшествия была вызвана машина скорой помощи. По последним данным, пострадавшие болельщики сейчас находятся в стабильном состоянии.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: SDNA.gr
logoМатиас Лессор
logoБаскония
logoПанатинаикос
logoБаскетбол - видео
травмы
logoTurkish Airlines EuroLeague
болельщики
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Матиас Лессор получил серьезную травму лодыжки во время матча против «Басконии»
2сегодня, 19:15Видео
Матиаса Лессора горячо приняли фанаты «Црвены Звезды»
1 ноября, 21:09Видео
Александар Везенков – на 1-м месте в рейтинге претендентов на MVP Евролиги по версии BasketNews. Факундо Кампаццо – 2-й, Матиас Лессор – 3-й
24 октября, 16:27
Кендрик Нанн и Костас Слукас возглавили рейтинг лучших игроков Евролиги по версии Eurohoops
63 октября, 08:14
Рекомендуем
Главные новости
Айзек Окоро пропустит не менее двух недель из-за травмы плеча
5 минут назад
НБА. «Мемфис» примет «Голден Стэйт», «Миннесота» встретится дома с «Нью-Йорком» и другие матчи
129 минут назад
Леброн Джеймс о смене формата Матча звезд: «Надо что-то делать. Это более широкий разговор. Мы бросаем слишком много трехочковых»
10 минут назад
Евролига. 26 очков и 9 передач Нанна помогли «Панатинаикосу» разгромить «Басконию», «Реал» играет с «Монако»
57 минут назадLive
Матиас Лессор получил серьезную травму лодыжки во время матча против «Басконии»
2сегодня, 19:15Видео
«Он все еще считается аутсайдером». Лу Уильямс назвал Шэя Гилджес-Александера своим фаворитом на награду MVP
сегодня, 19:04
Адетокумбо, Лиллард, Гилджес-Александер, Шенгюн и Янг – в символической пятерке Кубка НБА
сегодня, 18:34Фото
Карл-Энтони Таунс: «Я ярый фанат «Тимбервулвс». Смотрю много матчей»
3сегодня, 18:27
«Данкан, Баркли, Гарнетт, Новицки». Амаре Стаудемайр назвал четверку величайших тяжелых форвардов
4сегодня, 18:10
Джо Маззулла: «Почему в баскетболе высокая результативность является проблемой?»
6сегодня, 17:45
Ко всем новостям
Последние новости
Эргин Атаман о травме Матиаса Лессора: «Я думаю, он сломал ногу»
40 минут назад
Андрей Ватутин об изоляции российского спорта: «Весьма вероятно, что нас ждут годы, а возможно, и десятилетия»
сегодня, 17:52
«Все команды играют, несмотря на болезни и травмы». Эван Фурнье недоволен переносом матча «Париж» – «Фенербахче»
1сегодня, 16:45
Сергей Кущенко о матче «Зенит» – УНИКС: «По накалу, по режиссуре, по реакции тренеров – один из лучших в сезоне»
сегодня, 14:39
«Реал» проявляет серьезный интерес к Тео Маледону
сегодня, 14:02
Еврокубок. «Ульм» разобрался с «Вулвз», «Валенсия» разгромила «Клуж», увеличив победную серию до 11-0, и другие результаты
1вчера, 22:20
Хавьер Паскуаль: «Было примерно четыре минуты, которые выглядели, как будто мы сдались
1вчера, 20:20
Велимир Перасович после победы над «Зенитом»: «УНИКС показал, что может биться с командами топ-уровня»
1вчера, 20:06
«Атланта» отчислила травмированного Сета Ланди
вчера, 13:46
Исмаэль Бако о матче с «Зенитом»: «УНИКС готов. В последних играх мы продемонстрировали заметный прогресс»
вчера, 12:34
Рекомендуем