Несколько зрителей потеряли сознание после ужасной травмы Матиаса Лессора
Три болельщика потеряли сознание после травмы Матиаса Лессора.
Матч 17-го тура Евролиги между «Панатинаикосом» и «Басконией» был прерван в начале третьей четверти из-за травмы центрового греческой команды Матиаса Лессора.
Травма французского игрока повергла в шок арену. Трое зрителей потеряли сознание, им потребовалась немедленная первая помощь. Игроки «Панатинаикоса» плакали, болельщики на трибунах держались за головы.
На место происшествия была вызвана машина скорой помощи. По последним данным, пострадавшие болельщики сейчас находятся в стабильном состоянии.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: SDNA.gr
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