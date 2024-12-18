Велимир Перасович после победы над «Зенитом»: «УНИКС показал, что может биться с командами топ-уровня»
Велимир Перасович заявил, что УНИКС доминировал весь матч с «Зенитом» (79:76).
«Сегодня мы показали, что можем биться с командами топ-уровня. Для нас это важно. По ходу сезона сможем стать лучше, я уверен.
Мы играли против очень талантливой команды. УНИКС доминировал весь матч, хоть и усложнил себе жизнь в концовке», – сказал главный тренер казанской команды.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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