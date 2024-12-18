Хавьер Паскуаль: «Было примерно четыре минуты, которые выглядели, как будто мы сдались

Хавьер Паскуаль назвал причины поражения от УНИКСа – 76:79.

«Прежде всего, спасибо всем болельщикам, которые пришли на стадион. Если говорить в целом, мы проиграли из-за потерь. У нас было 16 потерь за сегодня. Также наша защита в переходе из атаки после потери мяча была очень плохой. Это было важной частью игры.

Также было примерно четыре минуты, которые выглядели, как будто мы сдались, будто произошел сбой. Две минуты во второй четверти и последние две минуты третьей обесценили всю ту хорошую работу, которую мы проделали в другие моменты игры», – сказал главный тренер «Зенита ».