Болельщик выиграл миллион рублей, забросив с центра на матче «Зенит» – УНИКС
Зритель на матче Единой лиги ВТБ «Зенит» – УНИКС выиграл миллион рублей.
19-летний студент СПбГУТ Константин Лагрин выиграл миллион рублей в конкурсе Winline «Бросок на миллион», забросив с центра площадки в перерыве встречи.
Болельщик признался, что впервые пришел на баскетбол.
Матч закончился победой УНИКСа над «Зенитом» со счетом 79:76. Встреча проходила в Санкт-Петербурге.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Мутко против»
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