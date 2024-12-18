Болельщик выиграл миллион рублей, забросив с центра на матче «Зенит» – УНИКС

Зритель на матче Единой лиги ВТБ «Зенит» – УНИКС выиграл миллион рублей.

19-летний студент СПбГУТ Константин Лагрин выиграл миллион рублей в конкурсе Winline «Бросок на миллион», забросив с центра площадки в перерыве встречи.

Болельщик признался, что впервые пришел на баскетбол.

Матч закончился победой УНИКСа над «Зенитом » со счетом 79:76. Встреча проходила в Санкт-Петербурге.