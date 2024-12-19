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  • Каждая команда НБА в сезоне-2025/26 получит 137 млн долларов ​​от продажи медиаправ, в сезоне-2035/36 – 297 млн
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Каждая команда НБА в сезоне-2025/26 получит 137 млн долларов ​​от продажи медиаправ, в сезоне-2035/36 – 297 млн

В следующем сезоне ежегодные выплаты командам НБА увеличатся на 33 процента.

С вступлением в силу новых контрактов на медиаправа в следующем сезоне ежегодные выплаты каждой команде НБА увеличатся на 33 процента до 137 миллионов долларов, сообщили Sportico три руководителя клубов НБА.

На второй год выплаты вырастут на 13,5 процента, затем последуют ежегодные семипроцентные увеличения. В сезоне-2035/36 каждая команда получит 297 миллионов долларов.

Ранее в этом году НБА заключила сделки с ESPN, NBC и Amazon на общую сумму 76 миллиардов долларов за 11 лет. Прогнозируется, что потолок зарплат в сезоне-2025/26 превысит 200 миллионов.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Sportico
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