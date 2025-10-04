Лука Дончич примет участие в предсезонных матчах «с какого-то момента», Макси Клебер вернется в состав «Лейкерс» в ближайшее время
Джей Джей Редик обозначил планы «Лейкерс».
Разыгрывающий Лука Дончич точно пропустит первые 2 предсезонных матча команды. Главный тренер сказал, что это решение «имеет смысл» после Евробаскета.
По его словам, Дончич примет участие в «предсезонке» с «какого-то момента».
«Лейкерс» уступили «Санз» в первом подготовительном матче (81:103).
Пока также не выходят на площадку Леброн Джеймс, Маркус Смарт и Макси Клебер. Травма Клебера оказалась несерьезной, он вернется в состав в ближайшее время.
Кто лучший американский игрок в НБА?2501 голос
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Майка Медины
