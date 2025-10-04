  • Спортс
Лука Дончич примет участие в предсезонных матчах «с какого-то момента», Макси Клебер вернется в состав «Лейкерс» в ближайшее время

Джей Джей Редик обозначил планы «Лейкерс».

Разыгрывающий Лука Дончич точно пропустит первые 2 предсезонных матча команды. Главный тренер сказал, что это решение «имеет смысл» после Евробаскета.

По его словам, Дончич примет участие в «предсезонке» с «какого-то момента».

«Лейкерс» уступили «Санз» в первом подготовительном матче (81:103).

Пока также не выходят на площадку Леброн Джеймс, Маркус Смарт и Макси Клебер. Травма Клебера оказалась несерьезной, он вернется в состав в ближайшее время.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Майка Медины
