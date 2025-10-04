  • Спортс
  • Тайрон Лю: «В прошлом сезоне приходилось в каждый сложный момент возвращать Зубаца в игру. Слишком много минут»
0

Тайрон Лю: «В прошлом сезоне приходилось в каждый сложный момент возвращать Зубаца в игру. Слишком много минут»

Тайрон Лю рад подписанию Брука Лопеса.

«У нас не было запасного центрового в прошлом сезоне. Когда ситуация осложнялась, нам всегда приходилось возвращать Зубаца на площадку.

Он играл слишком много. Если спросить его, этого было недостаточно. Но на мой взгляд, у него было слишком много игровых минут», – заявил главный тренер «Клипперс».

«Играл с Зу в «Лейкерс» почти 10 лет назад. Кажется, это был его второй год в лиге. Он был талантливым, но сырым молодым игроком. Его прогресс невероятен», – поделился Брук Лопес.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Orange County Register
logoНБА
logoКлипперс
logoТайрон Лю
logoИвица Зубац
logoБрук Лопес
