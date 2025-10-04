Тайрон Лю: «В прошлом сезоне приходилось в каждый сложный момент возвращать Зубаца в игру. Слишком много минут»
Тайрон Лю рад подписанию Брука Лопеса.
«У нас не было запасного центрового в прошлом сезоне. Когда ситуация осложнялась, нам всегда приходилось возвращать Зубаца на площадку.
Он играл слишком много. Если спросить его, этого было недостаточно. Но на мой взгляд, у него было слишком много игровых минут», – заявил главный тренер «Клипперс».
«Играл с Зу в «Лейкерс» почти 10 лет назад. Кажется, это был его второй год в лиге. Он был талантливым, но сырым молодым игроком. Его прогресс невероятен», – поделился Брук Лопес.
Кто лучший американский игрок в НБА?2501 голос
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Orange County Register
