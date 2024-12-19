Майк Браун: «Де’Аарон Фокс находится на пороге суперзвездного статуса. Он не может позволить себе расслабленности»
Майк Браун порассуждал о задачах лидеров «Сакраменто».
«Все начинается и заканчивается на мне. Но также следующий шаг должен сделать Де’Аарон Фокс.
Он великолепный игрок, находится на пороге суперзвездного статуса. Есть просто выдающиеся парни. А есть те, кто побеждает на высочайшем уровне. И с этим связаны определенные обязанности.
Это не извиняет Домантаса Сабониса, Демара Дерозана, Малика Монка, даже Кигана Мюррэя в его достаточно юном возрасте. Никого не извиняет.
Но на настоящем лидере лежит особая ответственность, и Фокс является этим лидером. Он не может позволить себе расслабиться, махнуть рукой, если у команды что-то не складывается.
Ответственность лежит на мне и на нем, мы должны решить наши проблемы», – заключил главный тренер «Кингз».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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