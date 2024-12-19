Майк Браун: «Де’Аарон Фокс находится на пороге суперзвездного статуса. Он не может позволить себе расслабленности»

Майк Браун порассуждал о задачах лидеров «Сакраменто».

«Все начинается и заканчивается на мне. Но также следующий шаг должен сделать Де’Аарон Фокс.

Он великолепный игрок, находится на пороге суперзвездного статуса. Есть просто выдающиеся парни. А есть те, кто побеждает на высочайшем уровне. И с этим связаны определенные обязанности.

Это не извиняет Домантаса Сабониса , Демара Дерозана , Малика Монка , даже Кигана Мюррэя в его достаточно юном возрасте. Никого не извиняет.

Но на настоящем лидере лежит особая ответственность, и Фокс является этим лидером. Он не может позволить себе расслабиться, махнуть рукой, если у команды что-то не складывается.

Ответственность лежит на мне и на нем, мы должны решить наши проблемы», – заключил главный тренер «Кингз».